D’autres têtes vont tomber après Réckya Madougou et compagnie

De nouvelles interpellations sont en vue dans le cadre de l’affaire financement de terrorisme et association de malfaiteurs. Les enquêtes se poursuivent après l’interpellation, l’audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et la mise sous mandat de dépôt de Réckya Madougou.

De sources proches du dossier, d’autres personnes seront arrêtées bientôt. Il s’agit de celles qui sont impliquées dans le dossier en dehors des trois co-accusés en prison. Réckya Madougou, candidate disqualifiée à la présidentielle est poursuivie pour financement de terrorisme, rapporte 24 Heures au Bénin.

Des aveux de deux autres mis en cause, elle aurait donné de l’argent pour une mission visant l’assassinat de personnalités politiques dans le but de déstabiliser le processus de l’élection. Elle sera dans les prochains jours devant la commission d’instruction de la CRIET.