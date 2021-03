D’après des chercheurs, voici pourquoi vous devriez «toujours» porter des chaussettes pour aller au lit

Des scientifiques suisses ont dévoilé la raison pour laquelle nous devrions tous toujours porter des chaussettes lorsqu’on se couche le soir. Après avoir lu ceci, vous aurez aussi envie d’essayer.

Il n’ya rien de mieux que de s’allonger le soir après une longue journée et de s’endormir dans un sommeil profond et réparateur. Mais pour certains, c’est loin d’être évident. On a beau s’allonger et essayer de dormir, rien y fait et on se tourne et se retourne, incapable de trouver le sommeil.

Le fait d’avoir des difficultés à s’endormir peut facilement être résolu en portant une paire de chaussettes et une fois que vous aurez découvert la raison, vous voudrez vous aussi porter des chaussettes la nuit.

Pour certains, les chaussettes au lit sont une abomination dans la chambre à coucher, alors que pour d’autres il s’agit d’un outil très utile pour avoir une bonne qualité de sommeil.

Enfiler une paire de chaussettes confortables avant de s’allonger n’est-ce pas agréable ? Le site Tiphero explique qu’une étude menée à Bâle, en Suisse, établie une relation directe entre le fait de s’endormir rapidement et de porter des chaussettes.

Les chercheurs ont en effet découvert qu’il y avait un lien de cause à effet entre la température des mains et les pieds des gens et le temps qu’ils mettaient à s’endormir. Pour les besoins de l’étude, ils ont fait appel à un groupe de jeunes hommes en bonne santé. La majorité de ceux qui avaient réussi à s’endormir sans problème avaient les pieds bien au chaud.

Lorsque vos pieds se réchauffent, les vaisseaux sanguins se dilatent, permettant à la chaleur de se propager rapidement dans le reste du corps. Une fois que le corps a atteint une température uniforme, il peut à son tour se refroidir. À mesure que le corps se refroidit, le pouls se réduit, ce qui entraîne une augmentation de la mélatonine, l’hormone du sommeil.

Avec les pieds au chaud, vous pouvez donc éviter de vous tourner et de vous retourner sans fin. Vous pouvez donc vous endormir beaucoup plus rapidement. C’est un bon conseil pour ceux qui ont du mal à s’endormir le soir ! N’hésitez pas à partager ceci sur Facebook pour que plus de gens connaissent cette astuce !