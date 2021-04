Dans l’histoire d’amour vouée à l’échec de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

Le couple bien-aimé a pris fin, découvrez les moments les plus importants de J-Rod.

Ils étaient le couple de pouvoir le plus chaud d’Amérique, escaladant les mondes des célébrités, des affaires et de la mode – mais l’histoire d’amour épique entre Alex Rodriguez et Jennifer Lopez a commencé avec un texte maladroit qui ferait rougir un collégien.

«Tu as l’air sexy AF», aurait écrit l’ancien slugger des Yankee à la diva de la pop en s’éloignant de la table lors de leur premier rendez-vous à Beverly Hills en 2017.

Dès le début, l’histoire d’amour du couple ne ressemblerait à aucune autre – et personne en a été plus conscient que A-Rod lui-même.

Connu de tous sous le nom de J-Rod, le duo a utilisé les médias sociaux pour raconter chacun de ses mouvements, des vacances somptueuses aux voyages en jet privé.

Lorsqu’ils ont annoncé leurs fiançailles – avec une bague de 1,8 million de dollars – sur la station privée de Baker’s Bay aux Bahamas en mars 2019, il semblait qu’ils étaient sur le point de rejoindre le panthéon des célébrités mariées.

Cependant, au début de 2021, le couple n’avait toujours pas fixé de date. Il s’avère qu’ils ont passé «95%» de la pandémie ensemble, selon la source qui les connaît. Pendant ce temps, ils sont allés au counseling de couple, a révélé J-Lo dans une interview au magazine.

En mars de cette année, des histoires liant A-Rod à la star de «Southern Charm» Madison LeCroy ont commencé à faire surface. LeCroy a révélé qu’ils avaient été FaceTiming, mais a insisté sur le fait qu’ils ne s’étaient pas rencontrés en personne.

Néanmoins, J-Lo était furieuse et «gênée» par le fait que son homme soit mêlé à une star de télé-réalité au hasard, selon des sources.

Le couple a finalement déclaré jeudi qu’ils appelaient à l’arrêt pour de bon. Une source proche de Jennifer Lopez a déclaré qu’elle et Alex Rodriguez voulaient garder la scission simple pour le bien de leurs enfants.

Trois fois mariée, J-Lo a des jumeaux Emme et Max, 13 ans, avec son ex Marc Anthony. A-Rod est papa de filles Natasha, 16 ans, et Ella, 12 ans, avec son ex-femme Cynthia Scurtis.