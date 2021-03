Cristiano Ronaldo : le régime qui le maintient impeccable

Le joueur portugais de la Juventus a modifié ses habitudes alimentaires pour continuer dans l’élite du football.

Il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et pour que cela soit possible, il doit non seulement voir la façon dont il transformait sa façon de jouer: il est passé d’ailier dans ses premières années au Sporting Lisbonne et Manchester United, à une référence de la région au Real Madrid et un attaquant né à la Juventus. Mais il a également grandement influencé la façon dont il a modifié ses habitudes alimentaires tout au long de sa brillante carrière.

Cristiano Ronaldo respecte son régime tous les jours

Depuis plusieurs années, Cristiano Ronaldo sait que pour continuer dans l’élite, il a dû changer de régime. Pour cette raison, j’ai contacté les meilleurs nutritionnistes sportifs en Europe pour le conseiller et faire les plans de repas.

Son régime alimentaire comprend jusqu’à six repas par jour: un petit-déjeuner, deux repas, une collation et deux dîners; il est à base de poisson (l’espadon, le thon et la morue sont ses préférés) et le poulet, aliments que Ronaldo considère comme «magiques» en raison de leur teneur élevée en protéines et en matières grasses.

Maintenant, que mangez-vous dans chacune de ses prises? Au petit-déjeuner, le jambon, le fromage et le yaourt hypocalorique prédominent, toujours accompagnés d’une infusion comme du café ou du thé.

Au déjeuner, le poulet est ce qu’il a toujours dans son assiette, avec différents types de salades (avec des feuilles vertes et en tout genre). Ensuite, il est temps pour un autre repas, où le poisson apparaît sous forme de protéine, accompagné de légumes (dans ce cas cuit à la vapeur, bouilli ou cuit au four).

Dans le goûter, une infusion avec du pain grillé tartiné d’avocat (l’un de ses légumes préférés) et de divers types de fruits de saison. Et au dîner, poisson ou viande avec salade, divisé en deux parties, séparément, jamais dans la même assiette.

Mais ce n’est pas la seule chose que fait l’attaquant de la Juventus, car il doit être très bien reposé. Pour cette raison, il est courant pour lui de faire plus d’une sieste par jour (généralement une à son retour de l’entraînement avec l’équipe de Turin et une entre le déjeuner et le goûter), car il considère que bien dormir l’aide à être dans des conditions optimales. les conditions mentales pour affronter les matchs.