Cristiano Ronaldo : le Portugais a parlé après le but non récolté contre lui

Cristiano Ronaldo ne pouvait pas croire que son but contre la Serbie ne soit pas allé jusqu’au tableau de bord. L’attaquant portugais, qui a déjà offert des gestes de colère ostensibles sur le terrain de jeu, a transféré son incrédulité sur les réseaux sociaux, où il a laissé un message de résignation pour ce qui s’est passé.

«Etre capitaine de l’équipe du Portugal est l’une des plus grandes fiertés et privilèges de ma vie. Je donne et je donnerai toujours tout pour mon pays, cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à affronter, surtout quand on sent qu’une nation entière est affecté. Levez la tête et relevez le prochain défi maintenant! Force, Portugal!», a-t-il souligné à travers son profil Instagram.

Fernando Santos, entraîneur du Portugal, est allé plus loin et a révélé que l’arbitre, Danny Makkelie, s’était excusé pour son erreur.

«L’arbitre s’est excusé et m’a dit qu’il était gêné. J’étais dans le vestiaire avec lui et il s’est excusé. Il m’avait dit sur le terrain qu’il allait voir les images et que si c’était le cas il m’appellerait de s’excuser … Et ainsi de suite. C’était la deuxième fois dans un tour de qualification qu’ils s’excusaient auprès de moi après le match. Je lui ai dit sur le terrain qu’il n’y avait pas de VAR ou de ligne de but. Les arbitres sont humains et ils font erreurs, mais c’est pourquoi le VAR est là et la technologie de la ligne de but pour l’éviter».