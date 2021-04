Cristiano Ronaldo : l’attaquant est impliqué dans une affaire de trafic de drogue (photo)

La police de New York a saisi 50 kilogrammes de cocaïne portant le timbre CR7, le surnom et la marque de l’ attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo, a rapporté le bureau du procureur de la ville.

Les balles de drogue ont été saisies lors d’une opération menée le 29 mars, au cours de laquelle deux personnes ont été arrêtées et une arme et 200 000 dollars en argent ont également été confisqués, selon un communiqué du bureau des stupéfiants du parquet de New York.

Les trafiquants présumés, identifiés comme Christopher Jones et Wykim Williams, gardaient l’argent et la cocaïne dans un appartement de luxe situé dans un complexe résidentiel du quartier de la Jamaïque, dans l’arrondissement de Queens.

«Dans l’appartement, 50 paquets intacts de cocaïne avec le timbre» CR7 «ont été trouvés, qui se trouvaient dans un placard. CR7 est l’alias du footballeur portugais Cristiano Ronaldo», indique le communiqué, qui souligne que la maison était également située. matériel utilisé pour la distribution de stupéfiants à grande échelle, comme une balance, des compteurs d’argent ou des sacs sous vide.

Selon Bridget Brennan, avocate spécialisée en stupéfiants, la réserve de cocaïne avait une valeur marchande de deux millions de dollars. Ce n’est pas la première fois que les forces de sécurité saisissent des paquets de cocaïne imprimés avec le prénom du footballeur de la Juventus.

Le 26 novembre, la force navale de l’armée nicaraguayenne a signalé qu’elle avait intercepté huit colis contenant 340 paquets de cocaïne, pour la plupart marqués des initiales et du numéro «CR7», dans le nord-ouest du Pacifique.

La drogue a été saisie ce mercredi dans le secteur de la péninsule de Cosigüina, département de Chinandega, dans le nord-ouest du Nicaragua, selon le rapport du district naval du Pacifique.