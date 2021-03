Crise au sein du conseil d’administration de Joan Laporta à Barcelone

Jaume Giró, qui était le vice-président économique, a quitté la candidature. De graves divergences avec Joan Laporta ont conduit à ce résultat inattendu.

Crise dans l’équipe dirigeante de Joan Laporta, le président élu du FC Barcelone, qui ne pourra prendre ses fonctions qu’après avoir présenté la garantie de 126 millions d’euros devant la Ligue de football professionnel.

Endossement qui devrait devenir effectif ce lundi dans les locaux du club avec lequel il a réussi à être champion d’absolument tout, à sa précédente étape.

Cependant, il a été possible de confirmer la nouvelle avancée par le journal ARA: cet après-midi Jaume Giró, qui devait être le vice-président économique du nouveau conseil d’administration, a démissionné de ses fonctions.

En l’absence de confirmation officielle des parties prenantes et des protagonistes, il semble que Jaume Giró et Joan Laporta ont maintenu de graves écarts quant à la future gestion économique et à la crise que traverse le club.

Des sources proches de la candidature de Cule ont déclaré que Giró n’était pas d’accord pour dire que tout le contrôle des décisions économiques reposait sur le dos du prochain PDG du FC Barcelone, Ferran Reverter, signé par MediaMarktSaturn Retail Group.

Laporta, pour sa part, a compris que parmi les attributions d’un dirigeant ne figuraient pas celles d’ingérence dans le travail du haut dirigeant de l’entité. Nul doute que ces nouvelles ravivent les alertes dans un Barcelone qui a longtemps été battu avec ses dirigeants.

Pour couronner le tout, il a été exclu de la Ligue des champions contre le Paris Saint Germain, et est sur le point de perdre sa plus grande figure de l’histoire: Lionel Messi. Sans aucun doute, ils devront s’adapter à toutes ces questions le plus tôt possible, s’ils veulent revenir à l’avant-garde du continent.