Creed 3. Sylvester Stallone : l’acteur ne sera pas de retour pour ce nouvel opus

Sylvester Stallone ne sera pas à l’affiche de Creed 3. L’acteur de 74 ans, qui a incarné Rocky Balboa dans la franchise éponyme culte sortie dans les années 70, a effectivement décidé de ne pas participer au nouveau chapitre de cette saga spin-off centrée sur le personnage d’Adonis Creed (joué par Michael B. Jordan), et ce bien qu’il était présent dans le premier et second volet.

Un représentant de la star a annoncé cette triste nouvelle au Hollywood Reporter, toutefois aucune explication n’a encore été donnée quant à ce départ.

Récemment, Michael B. Jordan a admis qu’il avait hâte de réaliser «Creed 3», partageant dans un communiqué : «Cette franchise, et en particulier les thèmes de Creed III, sont profondément personnels pour moi. J’ai hâte de partager ce nouveau chapitre de l’histoire d’Adonis Creed en ayant l’incroyable responsabilité d’en être son réalisateur et incarnation.»

L’acteur a aussi remercié Ryan Coogler (le réalisateur de Black Panther et du premier Creed) ainsi que Denzel Washington, lesquels ont été ses mentors ces dernières années, poursuivant :

«Réaliser a toujours été une aspiration, mais il fallait que ce soit le bon moment. Creed III est ce moment : un moment de ma vie où je suis plus sûr de qui je suis, je sais où en est ma propre histoire, où je suis plus mature personnellement, et professionnellement. J’ai appris de Grands tels que Ryan Coogler, ou plus récemment Denzel Washington, et d’autres incroyables réalisateurs que je respecte. Tout ceci a posé les jalons pour ce moment.»

Michael De Luca et Pamela Abdy, les présidents de MGM’s Film Group, ont aussi partagé leur enthousiasme dans un communiqué, expliquant :

«La vision de Michael pour Creed III est incroyablement excitante et sera sans nul doute une importante contribution au canon de cette franchise. Nous sommes émerveillés à l’idée de produire ses débuts derrière la caméra, et de partager ce nouveau chapitre de l’histoire de Creed.»