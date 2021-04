Covid-19 : Trudeau appelle au resserrement des mesures au Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a appelé vendredi au resserrement des mesures sanitaires en place au Canada au moment où l’accélération de la campagne de vaccination ne parvient pas à freiner la troisième vague de Covid-19.

Cette nouvelle vague, marquée par une forte propagation des variants du virus, notamment le Britannique, est «inquiétante», a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

«Dans plusieurs endroits au pays, des mesures plus strictes sont nécessaires pour freiner la propagation du virus», a-t-il estimé tandis que les provinces les plus peuplées, l’Ontario et le Québec, viennent de durcir leurs restrictions déjà en place.

Mais certaines, comme l’Alberta (ouest), qui compte le plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 au Canada par million d’habitants depuis une semaine, viennent à peine de refermer bars et salles à manger des restaurants.

«Il faut faire tout ce qu’on peut pour combattre cette troisième vague», a déclaré Justin Trudeau en annonçant notamment une prolongation de l’aide de la Croix-Rouge canadienne à l’Ontario jusqu’au mois de septembre.

Le Canada a enregistré plus de 25.000 cas de variants plus contagieux du coronavirus depuis le début de l’année, les provinces les plus touchées étant l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

L’Ontario s’est reconfiné jeudi en fermant ses commerces non essentiels pendant un mois. Cette province a signalé vendredi 4249 nouveaux cas de Covid-19, le deuxième nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, et 18 décès supplémentaires.

Le Québec, qui a ramené de son côté à 20h00 -au lieu de 21h30 depuis fin mars- le couvre-feu en place à Montréal depuis le 9 janvier, enregistrait de son côté 1683 nouveaux cas de Covid-19 et 8 décès additionnels.

La campagne de vaccination au Canada s’est accélérée depuis une semaine avec l’arrivée de millions de vaccins, et 17,6% de la population a reçu au moins une dose, selon les chiffres fournis par les provinces.

Néanmoins, une majorité de Canadiens (52%) désapprouve la gestion de la pandémie par le Premier ministre Trudeau, contre 43% qui ont une perception positive, selon un sondage Angus Reid publié vendredi et réalisé cette semaine auprès de 1577 Canadiens.

Le Canada a enregistré plus d’un million de cas de coronavirus et plus de 23.000 décès depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Avec AFP