Covid-19 : Macron veut des campagnes de vaccination ciblées sur des «professions exposées», dont les enseignants, dès fin avril

C’est une annonce qui était très attendue par les enseignants. Ils pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du milieu ou de la fin du mois d’avril, lorsque le nombre de vaccins disponibles aura augmenté, a annoncé mardi Emmanuel Macron, lors de son déplacement à Valenciennes (Nord).

«À partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver, cela va nous permettre d’envisager d’avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie», a précisé le chef de l’État après avoir visité un centre de vaccination.

La vaccination prioritaire des salariés dits de «deuxième ligne» fait débat depuis plusieurs jours. Ce dimanche, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, avait plaidé en ce sens :

«Je pense à tous ceux qui travaillent dans la grande distribution et qui sont au contact des clients, dans le commerce de détail, avait-il souligné sur le plateau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, précisant que cela valait pour tous les «salariés de la deuxième ligne (…) dont le mécontentement augmente, parce qu’ils sont de nouveau exposés».

Le patron de la CFDT avait également cité les enseignants, jugeant «normal» qu’ils «puissent accéder à la vaccination de façon prioritaire», «sur la base du volontariat». Il semble avoir été entendu pour cette profession.

En ce qui concerne le secteur privé, la liste précise de ces métiers, dont l’activité en physique reste essentielle pour l’économie durant les périodes de confinement, a été divulguée la semaine dernière. 17 métiers sont recensés dont les jardiniers, les agriculteurs et les bouchers parmi 15 branches professionnelles.

4,6 millions de salariés sont concernés. Deux critères ont été utilisés pour déterminer quels métiers sont touchés : l’exposition à des contacts sociaux au travail tels que du public ou des collègues et la présence sur site pendant le premier confinement.

Une prime pourrait leur être versée mais la question de leur vaccination en priorité restait ouverte. «Un accès prioritaire au vaccin serait une reconnaissance pour leur travail mais il faudra que cette reconnaissance prenne d’autres formes à long terme», revendique Catherine Pinchaut, secrétaire nationale en charge des questions de travail à la CFDT.

De son côté, la Direction générale de la Santé, décisionnaire sur toute priorisation de certaines tranches de la population, pour la vaccination, a engagé une définition des professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique. La liste des salariés de la «deuxième ligne» n’étant pour le moment pas utilisée.

«Durant la quatrième phase de la campagne vaccinale, il s’agira de vacciner les personnes fortement exposées au virus du Sars-Cov-2 et qui n’auraient pas été vaccinées antérieurement car ne faisant jusqu’alors pas partie de la population éligible. Cela concerne notamment les professionnels dont l’environnement de travail favorise une infection (contacts réguliers du public, milieu clos…). Les personnes évoquées pourront donc se faire vacciner en phase 3 ou 4», met en avant la Direction générale de la Santé.

