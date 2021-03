Covid-19 en France : les précédentes allocutions d’Emmanuel Macron sur la crise sanitaire

L’allocution solennelle d’Emmanuel Macron ce mercredi 31 mars à 20h est la septième consacrée à la crise sanitaire du Covid-19 depuis mars 2020. «Nous sommes en guerre», «jours heureux» en perspective, «poursuivre les efforts»… Le Figaro retrace les précédentes déclarations du président de la République aux Français.

12 mars 2020: «confiance dans la science»

Face à «la plus grave crise sanitaire depuis un siècle», Emmanuel Macron avait annoncé le 12 mars 2020 la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir du 16 mars.

Un mécanisme exceptionnel de chômage partiel pour les salariés contraints à rester chez eux avait été mis en place, et les interventions chirurgicales non urgentes avaient été déprogrammées. Mais les élections municipales du 15 mars avaient été maintenues.

«Un principe nous guide pour définir nos actions (…) et il doit continuer de le faire : c’est la confiance dans la science», déclarait le président. La France comptait alors 61 morts pour moins de 3000 contaminés. Droite et gauche prônaient l’«unité nationale».

16 mars 2020: «nous sommes en guerre»

«Nous sommes en guerre», avait martelé le président en annonçant le premier confinement à compter du mardi 17 mars à midi. Les déplacements avaient été strictement restreints, le mot d’ordre était «Restez chez vous». Le second tour des élections municipales avait été reporté, toutes les réformes dont celle des retraites ont été suspendues.

13 avril 2020: «jours heureux» en perspective

Alors que le bilan de l’épidémie approchait des 15.000 morts en France, Emmanuel Macron avait annoncé la prolongation du confinement strict jusqu’au 11 mai. Crèches, écoles, collèges et lycées rouvraient progressivement à cette date, mais bars et restaurants restaient fermés. Le chef de l’Etat promettait le retour des «jours heureux», prônant «solidarité», «confiance» et «volonté». L’allocution avait été suivie par 36,7 millions de téléspectateurs, record absolu pour une déclaration officielle.

14 juin 2020: la France au «vert»

Emmanuel Macron proclamait un quasi retour à la normale. Toute la France, sauf la Guyane et Mayotte, passait au «vert». Tous les cafés et restaurants pouvaient rouvrir le lendemain, écoles et collèges devaient accueillir tous les élèves à partir du 22 juin.

Le second tour des municipales avait été fixé au 28 juin. Le chef de l’Etat avait fait l’éloge de la gestion de la crise sanitaire en France, les oppositions de tous bords critiquant un «exercice d’autosatisfaction». La France comptait à l’époque quelque 30.000 morts.

28 octobre 2020: la France «submergée»

Face à une «accélération soudaine» de l’épidémie qui «submerge» la France comme toute l’Europe, Emmanuel Macron avait annoncé un deuxième confinement, au moins jusqu’au 1er décembre. Cette fois crèches, écoles, collèges et lycées restaient ouverts, mais les bars, restaurants et «commerces non essentiels» devaient à nouveau fermer.

Les attestations dérogatoires de sortie avaient fait leur retour, le télétravail redevenait la règle. La deuxième vague «sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première», avertissait Emmanuel Macron. On comptait 35.000 morts dans le pays. L’opposition avait fustigé l’«échec» de la gestion de la crise par l’exécutif.

24 novembre 2020: «poursuivre les efforts»

À l’approche des fêtes de Noël, Emmanuel Macron avait annoncé un allègement des restrictions. Le confinement avait été levé le 15 décembre et remplacé par un couvre-feu national. Bars et restaurants restaient fermés. Le chef de l’Etat fixait à 5000 le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes pour que les musées, théâtres et cinémas puissent rouvrir.

Condition qui n’a pas été rempli. Le seuil des 50.000 morts a été franchi. Emmanuel Macron appelait les Français à «poursuivre leurs efforts». «Si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance».

Ce mercredi 31 mars 2021, Emmanuel Macron se prononcera une nouvelle fois. Pour quelles mesures ?

Avec AFP