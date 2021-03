Covid-19 en France : Emmanuel Macron annonce l’ouverture de la vaccination aux plus de 70 ans dès samedi

Accélérer, accélérer et encore accélérer. Telle est la stratégie de l’exécutif concernant la campagne vaccinale. En visite à Valenciennes dans le Nord ce mardi matin, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination contre le Covid-19 sera élargie aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité à partir de samedi. Jusqu’alors, elle était réservée aux Français de plus de 75 ans et aux 50-74 ans souffrant de comorbidités.

«Je veux qu’on organise les choses de manière méthodique, descendre par tranches d’âge», a expliqué le chef de l’État à des soignants d’un centre de vaccination valenciennois.

Emmanuel Macron a également mis en place un numéro de téléphone «coupe-file» pour les personnes de plus de 75 ans n’ayant pas encore réussi à se faire vacciner.

«Pas de jours fériés et de week-ends pour cette bataille»

Le président de la République a jugé qu’il fallait tenir un rythme intensif. «Il n’y a pas de jours fériés et de week-ends pour cette bataille. On doit vacciner tous les jours, en soirée aussi et même plus tard», a-t-il réclamé, selon des propos rapportés par La Voix du Nord.

Depuis quelques jours, la campagne de vaccination a pourtant faibli en France. Un ralentissement notamment dû à l’arrêt temporaire la semaine dernière de la campagne de vaccination avec AstraZeneca.

Emmanuel Macron a cependant assuré que les premiers effets de la vaccination étaient déjà visibles, notamment dans les Ehpad où «les chiffres» concernant «les formes graves et la mortalité» sur les résidents de plus de 75 ans se «sont effondrés».

L’objectif du gouvernement est d’avoir vacciné 10 millions de Français mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions mi-juin.

Avec AFP