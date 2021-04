Coupe du Monde et Ligue des Champions : Kylian Mbappé compare les deux compétitions

Kylian Mbappé, 22 ans, a gagné le Mondial 2018 avec la France, pour sa première participation à la compétition internationale. Il n’a cependant jamais glané la C1, après avoir disputé une finale dans sa carrière (saison 2019-2020, contre le Bayern Munich).

«La Ligue des Champions, ça a une place très importante. La Coupe du Monde, le fait de l’avoir gagnée tôt, c’est quelque chose que tu ne réalises pas forcément. Peut-être que si j’ai la chance d’en gagner une à 30 ans, elle sera plus forte en émotions et en symbolique que celle que j’ai gagnée. Pour moi, c’était ma première (Coupe du Monde), tu gagnes, OK on y va, c’est gagné, OK on peut rentrer. Je n’ai pas souffert pour la gagner, je suis venu, je l’ai gagné tout de suite. La Ligue des Champions, c’est autre chose car j’ai connu des étapes où l’on a perdu, souffert, c’est autre chose. Si on la gagne (la C1), ce sera autre chose, si je la gagne, il y aura de l’émotion, même si la Coupe du Monde, c’est le graal absolu. Mais la Ligue des Champions, pour moi, en club, c’est ce qui se fait de mieux» a confié Kylian Mbappé dans une longue interview pour RMC.

Mercredi prochain, à 21h, le PSG de Kylian Mbappé se déplace en Allemagne pour affronter le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions.