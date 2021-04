Coton, vaudou, virage autoritaire… cinq choses à savoir sur le Bénin

Le Bénin, petit pays d’Afrique de l’ouest, a été un pionnier de la démocratie dans la région, mais a pris un virage autoritaire sous la présidence de Patrice Talon, qui brigue dimanche un second mandat.

– Proche de zones de tension

Le Bénin est frontalier du Togo ainsi que de trois pays en proie aux attaques jihadistes, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Il dispose d’une étroite façade sur le golfe de Guinée, haut lieu de la piraterie maritime.

D’une superficie de 112.620 km 2, il compte 11,8 millions d’habitants (Banque mondiale 2019). Le parc de la Pendjari (nord) est un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique de l’Ouest. En 2019, deux touristes français y ont été enlevés par un groupe jihadiste et leur guide a été assassiné.

– Pionnier de la transition démocratique

Cette ancienne colonie française devient indépendante le 1er août 1960 sous le nom de Dahomey, d’abord présidée par Hubert Coutoucou Maga. Le pays est rebaptisé Bénin en 1975.

En 1972, Mathieu Kérékou dirige un coup d’Etat militaire, le cinquième depuis l’indépendance. En mars 1991, il est battu par le Premier ministre de transition Nicéphore Soglo lors d’une présidentielle couronnant un processus de démocratisation. Mais il revient par les urnes à la tête de l’État en 1996.

Thomas Boni Yayi est élu président en 2006 et réélu en 2011. En 2016, le magnat du coton Patrice Talon est élu président. Il affirme alors vouloir effectuer un seul mandat, mais se représente finalement cette année, après une présidence marquée par un virage autoritaire.

– Port de Cotonou et coton

En 2020, la croissance réelle du PIB du Bénin a ralenti à 2,3%, contre 6,9% en 2019, selon la Banque africaine de développement (BAD).

Outre la pandémie de coronavirus, le pays a souffert de la fermeture, d’août 2019 à décembre 2020, de sa frontière avec le Nigeria, son principal partenaire commercial. Abuja voulait ainsi développer son industrie et freiner les importations, qui transitaient notamment par le port de Cotonou, capitale économique du Bénin.

Ce port génère plus de 60% du PIB du pays. Des travaux colossaux ont été entrepris pour en faire un port concurrentiel et réduire des délais d’attente interminables.

Le Bénin est devenu le premier producteur de coton d’Afrique, avec 713.000 tonnes, lors de la campagne 2019-2020, selon l’Association interprofessionnelle du coton (AIC). Malgré des années de croissance, le taux de pauvreté dépassait 38% en 2020 selon la Banque mondiale.

– Berceau du vaudou

Le Bénin est un important foyer du culte vaudou, mélange de cultes traditionnels et chrétien, qui s’est répandu depuis le Bénin et le port de Ouidah, son berceau originel, vers l’Amérique et les Caraïbes avec la traite négrière à partir du 17e siècle.

Interdit sous Mathieu Kérékou, qui l’assimilait à de la sorcellerie, ce culte est désormais considéré comme une religion à part entière. La fête nationale du vaudou est célébrée le 10 janvier.

– Trésor des rois d’Abomey

Le président français Emmanuel Macron a annoncé en novembre 2018 la restitution de 26 oeuvres d’art réclamées par le Bénin, avalisée par le Parlement français fin 2020.

Ces totems et spectres, conservés au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris, ont été pillés lors du sac du palais des rois d’Abomey par des troupes coloniales françaises en 1892. Il doivent être exposés après leur restitution dans un lieu public au Bénin.

Avec AFP