Côte d’Ivoire : Souleymane Kamagaté s’est prononcé sur la succession de feu Hamed Bakayoko

L’époux de la chanteuse Couper décaler, Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté alias L’homme Saga s’est prononcé sur la succession de feu Hamed Bakayoko à la mairie d’Abobo.

Le Premier ministre et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, est décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne. Agé de 56 ans, le maire de la commune d’Abobo n’a pas survécu à cette maladie pour laquelle il avait été hospitalisé quelques jours plus tôt à l’Hôpital américain de Paris, avant d’être transféré en Allemagne. Passée la période des obsèques, il est de plus en plus question de sa succession à la tête de la mairie d’Abobo.

Si le successeur du Golden Boy à la Primature a été désigné en la personne de Patrick Achi, force est de constater qu’on ignore toujours le nom de celui qui prendra désormais le contrôle de la commune dont-il était le maire. Mais Souleymane Kamagaté, époux de la chanteuse Couper-décaler, Bamba Amy Sarah, pense qu’il ne faut pas chercher loin. Pour L’homme Saga, il faut confier les commandes de la Mairie d’Abobo aux enfants de feu Hamed Bakayoko.

«Ils continuent chaque vendredi de prier dans une mosquée d’Abobo, les enfants de Feu Hamed Bakayoko», informe Souleymane Kamagaté sur les réseaux sociaux. Puis d’ajouter: «Abobolais, confiez-leur la mairie d’Abobo aux prochaines élections municipales pour qu’ils terminent ce que le GOLDEN BOY a commencé. C’est vrai qu’on a perdu HAMBAK mais ses enfants peuvent aider ABOBO à ne pas trop sentir son absence», a suggéré le conjoint de Bamba Amy Sarah, selon Afrique-sur7.