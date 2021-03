Côte d’Ivoire : «Quand j’ai vu l’évolution de Dj Arafat, je me suis reconnu en lui», Blé Goudé

Dans une récente interview accordée au média actupeople, Charles Blé Goudé a fait des révélations sur ses rapports avec le défunt roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

L’ancien leader de la Galaxie patriotique de Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé a révélé être un parent du fameux Jonathan, le Disc-Jocker à qui le Beerus Sama a rendu hommage dans son tout premier single sorti en 2003.

«Arafat, ce jeune homme qui est parti de rien, moi je suis un enfant de Yopougon. Je connais les réalités des enfants de Yopougon. A Yopougon, Arafat a chanté ‘’Jonathan’’. En Fait, Jonathan est le fils de Zita qui est ma belle-sœur. C’est-à-dire la sœur de la femme de mon grand-frère avec qui j’ai grandi (…) et nous étions tous dans la même maison à Yopougon Sogéphia», a témoigné Charles Blé Goudé.

Puis d’ajouter: «Arafat, dans son évolution, défendait nous tous, notre cause. La cause de ces jeunes gens de Yopougon que nous étions et à qui les circonstances de la vie ne promettaient pas un avenir radieux. On nous disait souvent qu’on ne serait rien. Quand j’ai vu l’évolution de Dj Arafat, je me suis reconnu en lui», a-t-il déclaré.

Le président du Cojep s’est également exprimé sur les funérailles grandioses du big boss de la Yorogang. «Quand il est décédé, j’ai eu vraiment mal. Quand j’ai vu tout ce monde mobilisé alors qu’il y avait à peine un mois, Arafat était le diable. On lui refusait des panneaux publicitaires (…) Ils ont fait ses funérailles au stade Félix Houphout Boigny, un stade qu’on lui a refusé quand il était encore en vie. Pourquoi on doit forcément attendre que les gens meurent avant qu’on les célèbre…», a déploré Charles Blé Goudé.