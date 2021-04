Côte d’Ivoire : le chanteur ivoirien Molare papa à nouveau

La chance sourit ce jour à l’artiste Molare qui est aujourd’hui père d’un petit garçon. Soumahoro Mauryfère, dit Molare est un artiste chanteur ivoirien qui s’est vivement fait connaître dans le monde du «Coupé décalé».

Connu pour être un homme courtois et altruiste, Molare est apprécié par un grand nombre de fanatiques sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 16 avril 2021, le bonheur semble avoir frappé à la porte de l’artiste.

Annoncée par un correspondant sur la page «Focus Magazine» sur le réseau Facebook, Molare vient d’être papa à nouveau et il a donné naissance à un joli petit garçon après ses deux premiers garçons.

«Je viens d’avoir mon garçon et la maman va bien. Gloire à Dieu» a confié Soumahoro Mauryfère en croire la même source. Nous félicitons donc Molare pour ce magnifique cadeau que lui a offert le bon Dieu et la vie. Prospérité et bonheur dans sa carrière musicale.