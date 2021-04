Côte d’Ivoire : le chanteur Ariel Sheney rend un vibrant hommage à José Da Sylva

Le président de Sony Music Entertainment Côte d’ivoire, José Da Sylva fut un mentor pour l’artiste Ariel Sheney. Sa disparition n’a pas laissé ce dernier sur ses fins. Le chanteur lui a rendu un vibrant hommage sur la toile.

«Je viens d’apprendre avec tristesse le départ de José da Sylva de la direction de Sony Music Entertainment. Je tiens à exprimer mon entière reconnaissance à ce monsieur pour son apport à ma Carrière au sein de Sony Côte d’ivoire.

Sa connaissance dans l’industrie musicale a contribué à mon épanouissement et m’a guider sur une route pas toujours facile à suivre. J’apprécie d’autant plus cet aboutissement positif et j’espère le revoir pour une nouvelle aventure», a-t-il déclaré.