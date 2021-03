Côte d’Ivoire : la réaction du chanteur Fally Ipupa après la mort de Hamed Bakayoko

Le premier ministre de Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, est mort mercredi à l’âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne «des suites d’un cancer». Le message de Fally Ipupa.

C’est avec un grand regret que nous apprenons le décès de Hamed BAKAYOKO, Premier Ministre ivoirien, mort survenue ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne. Hamed Bakayoko était un grand ami de l’artiste Fally Ipupa depuis plus de 13ans. Il était parmi ceux qui ont beaucoup contribuer et pousser l’artiste Fally Ipupa à avancer. Son nom est le plus cité dans toutes les chansons de l’artiste «Le demi dieu, Hamed Bakayoko fort…». Un homme humble et aimable que l’Afrique vient de perdre. Au nom de la rédaction de Bana Ya Fally Ipupa Official, nous présentons nos plus sincères condoléances à tout le peuple ivoirien ainsi qu’à sa famille biologique. Que ton âme reposé en paix💝💞