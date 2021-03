Côte d’Ivoire : la comédienne Eunice Zunon fait une demande à Dominique Ouattara

La jeune et belle web comédienne ivoirienne, Eunice Zunon, a adressé une lettre à la Première dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Ce qu’elle demande.

Le 21 mai 2021, la belle Eunice Zunon sera en attraction au Palais de la Culture de Treichville. Pour la réussite de l’événement, la jeune influenceuse a demandé, dans un message publié sur sa page Facebook, à rencontrer Mme Dominique Ouattara, l’épouse du président Alassane Ouattara qu’elle appelle affectueusement «Mon mari» dans ses vidéos comiques.

«Aujourd’hui, je vous demande encore pour le bonheur de notre mari et l’épanouissement des enfants orphelins et maltraités, de me recevoir pour qu’on parle de mon ONE-WOMAN-SHOW DU 21 MAI AU PALAIS DE LA CULTURE qui a pour vision d’égayer la population ivoirienne que notre mari aime voir heureuse, et de verser un pourcentage des revenus du spectacle à la Fondation Children of Africa», a indiqué Eunice Zunon.

«Aussi, j’ai un trophée international à vous présenter. J’attends un retour favorable de votre part sinon je vais finalement décider de gbasser (envoûter ) notre mari pour qu’il vous laisse», a-t-elle rigolé.

La web influenceuse ivoirienne, Eunice Zunon, est incontestablement l’une des valeurs sûres de l’humour en Côte d’Ivoire. Grâce à ses vidéos régulièrement publiées sur la toile, la jeune comédienne a réussi à se bâtir une notoriété qui a outrepassé les frontières de la Côte d’Ivoire.