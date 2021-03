Côte d’Ivoire : «Je prends en charge 150 familles et 250 élèves…», Makosso

Le général Makosso et Chris Yapi alimentent la toile depuis le mercredi 17 mars 2021. L’homme de Dieu qui avait communiqué qu’il ne parlerait plus dans l’affaire de l’audio qu’il a qualifié d’une épreuve de plus dans sa vie, a parlé ce vendredi 19 mars sur sa page Facebook.

Il a tenu à attirer l’attention de tout un chacun sur ses bonnes actions et les conséquences que son silence aurait produit. «Makosso, c’est est 150 familles et 250 élèves prises en charge. Si je n’avais pas apporté la preuve du faux de Chris Yapi, tous auraient oublié mes bonnes œuvres pour me crucifier comme Jésus sur la base d’un mensonge et du faux»

Pour le général, il mérite maintenant le soutien de tous car il a prouvé son innocence. «Maintenant qu’il a donné la preuve, devons nous soutenir notre Général homme au grand coeur où le crucifier au profit d’un fantôme incapable de montrer son visage..»

L’homme de Dieu a conseillé à tout un chacun à vaquer à ses occupations afin d’apporter sa pierre à l’édifice du pays. «Maintenant allons au travail. Mission accomplie Chris Yapi ment toujours selon Ble Goudé. Notre génération doit être responsable car pendant que nous nous amusons et cherchons le buz, le Ghana avance.

Que Dieu Bénisse tous ceux qui m’ont soutenu dans cette épreuve. J’ai fait 2 fois ma prison, perdu ma femme et accusé à tort. Rien ne peut déstabiliser un homme qui a remporté tous ces combats».