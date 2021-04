Côte d’Ivoire : Grand P ne reconnaît par la grossesse de sa fiancée Eudoxie Yao

Hier 1er Avril 2021, sur les réseaux sociaux Eudoxie Yao donnait l’information, selon laquelle elle serait enceinte de son fiancé, Grand P.

Interrogé sur le plateau de l’émission Willy À Midi sur Life TV, Grand P a été clair : «Je ne suis pas au courant de ça. Que Eudoxie Yao cherche celui qui l’a enceintée ailleurs.»

Pour info, La bimbo ivoirienne avait récemment effectué un séjour en Guinée où elle a été présentée à sa belle famille. Nos deux amoureux avaient même annoncé leur mariage pour la fin de l’année 2020. On ne sait toujours pourquoi cette union n’a pas eu lieu. On reste optimiste et on attend le mariage.