Côte d’Ivoire : Emma Lohoues fête ses 35 ans ce samedi, voici le message d’Apoutchou national à sa bien-aimée

Aujourd’hui est un grand jour pour l’actrice et la star ivoirienne des réseaux sociaux, Emma Lohoues. Elle fête ce samedi son 35ème anniversaire de naissance. À cette occasion, Apoutchou national lui adresse un message.

Emma Lohoues, actrice et grande influenceuse ivoirienne, est née le 17 avril 1986 à Abidjan. Hormis son talent d’actrice grâce auquel elle remportera en 2011, de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film «Le Mec Idéal», dont un «Étalon de bronze» au FESPACO et un Coq d’or pour meilleure actrice, Emma Lohoues encore appellée avec le petit nom chouchou «Emma Lolo», a aujourd’hui une grande notoriété sur le plan mondial grâce à sa grande beauté qui fait d’elle la femme de rêve de plusieurs hommes.

Ce samedi 17 avril 2021 est un grand jour pour Emma Lohoues, la fille à la beauté foudroyante et angélique. Elle souffle ce jour une nouvelle bougie d’anniversaire. En effet, la belle Emma Lolo fête son 35ème anniversaire de naissance ce samedi. Un événement très spécial que nombreux de ses abonnés et amis ont bien voulu partager avec elle y compris Apoutchou national.

Ainsi, profitant de cette occasion, ce dernier a tenu à adresser un message très émouvant à celle dont il est amoureux. «Aujourd’hui marque le jour de ta naissance ma précieuse, je suis tellement heureux de savoir que tu prends de l’âge mais la chose qui me fascine le plus chez toi est que tu vieillis avec la sagesse et la maturité.

Tu sais déjà combien de fois tu comptes pour moi, je te souhaite vraiment le meilleur, la santé, la prospérité, le succès dans notre entreprise car bientôt nous allons former qu’un donc ton empire sera mon empire et mon compte en banque sera ton compte.

Prends soin de toi mon bb. A bientôt sur Abidjan. Je t’aime très très fort ❤️ joyeux anniversaire 🎂🎊 Emma Lohoues🎉 accélérons c’est de ça qu’il s’agit ❤️», a-t-il posté ce jour sur sa page Facebook.

Nous souhaitons également un très joyeux anniversaire à splendide et à la ravissante Emma Lohoues pour ses 35 ans.