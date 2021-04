Côte d’Ivoire – DJ Arafat : plus d’un an après son décès, Mokobé fait une annonce

Quelques mois après la mort d’Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le rappeur français d’origine malienne, Mokobé, a annoncé une importante nouvelle. Ce qu’il prépare.

Près de deux ans après la mort de Dj Arafat, Mokobé a annoncé une nouvelle via une publication sur sa page Facebook. Le rappeur français dévoilera dans les prochains jours une chanson réalisée en featuring avec feu Dj Arafat.

»Tu nous manques le Yorobo, mon frère. Le passé n’est pas un oubli. Chaque jour, une pensée pour toi en espérant que la terre te soit légère. Personne ne pourra prendre ta place; tu as jeté la clef. Y’a pas trahison avec la Chine. On est ensemble. Comme promis, je sortirai bientôt notre dernière collaboration avec Dj Arafat; j’attendais par respect que le temps passe pour respecter le deuil et ne pas profiter de ça. Mais sachez que le morceau est incroyable et je pèse mes mots, c’est une tuerie. Vous n’allez pas être déçus», a écrit Mokobé.

Après la brusque disparition du roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, survenue le 12 août 2019, le rappeur français d’origine malienne, Mokobé, à l’instar de plusieurs autres artistes, lui avait rendu un vibrant hommage.