Côte d’Ivoire : «Des hommes politiques ivoiriens et des sportifs me draguent», Créol

Longuement critiqué sur la toile suite à une supposée relation avec le général Camille Makosso, la belle Créol fait décidément la une des magasines de Côte d’Ivoire et ne rate pas la moindre occasion de faire parler d’elle.

Créol de son vrai nom Janice Aurore Moussitou Mackaya est une chanteuse-compositrice gabonaise née en Libreville. Elle s’est vivement fait connaître grâce à son talent de chanteuse dans de nombreux pays africains notamment la Côte d’Ivoire où elle est très appréciée.

Suivie par de centaines d’abonnés sur ses différents comptes réseaux sociaux, la belle et talentueuse Créol est beaucoup sollicitée et ne passe plus inaperçue sur la toile. Lors d’une interview publiée par la page I love coupé décalé sur Facebook, la magnifique Créol a tenu à se prononcer sur ses différents passages dans la ville d’Abidjan et sur ses rencontres.

«Des hommes politiques ivoiriens et des sportifs me draguent, tous les garçons d’Abidjan me draguent.» a confié Créol lors de cette interview. Elle a aussi poursuivi en affirmant qu’elle aimerait faire de la chirurgie dans l’avenir afin d’aménager plus ses rondeurs.