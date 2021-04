Côte d’Ivoire : critiqué pour avoir gaspillé de l’argent au concert de Kerozen, Molare répond à ses détracteurs

Le célèbre artiste n’a pas digéré la sortie des internautes le critiquant sur sa participation au concert de Kerozen DJ. Molare répond à ses détracteurs.

Quelques heures seulement après les nom- breuses critiques des internautes à son égard pour avoir gaspillé de l’argent synonyme de «travaillement» dans le jargon ivoirien, le fameux artiste du couplé décalé Molare Oumar a rapidement répondu à ses détracteurs.

Ce dimanche 04 avril 2021, quelques heures seulement après avoir pris part au concert de Kerozen DJ au palais de la culture au cours duquel il a Jeté une grosse somme d’argent en guise de travaillement comme le disent les ivoiriens, Molare Oumar a été la cible de vives critiques.

À cette occasion, celui-ci n’a pas pu rester silencieux il a vite répondu à ses détracteurs sur les réseaux sociaux précisément sur sa page Facebook. «Petit argent là fatigue certains hein, lol. Quand je suis au bureau de 8 heures à minuit, Vous êtes là ? Kero ça m’a fait plaisir de te donner. Tu es prêt pour l’homme. Bon dimanche de Pâques la famille», a déclaré ce dernier.

Une déclaration qui montre que l’artiste du coupé décalé n’a rien regretté de son acte malgré les critiques reçues et pense que c’est même légitime car Kerozen DJ reste quelqu’un de bien et qui est toujours là pour les autres. Cependant, la manière utilisée par Molare risque de faire beaucoup de frustrés parmi ses fans et aussi les internautes. Affaire à suivre.