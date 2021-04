Côte d’Ivoire : beaucoup d’émotions après un message de la page de DJ Arafat

Découvrez la nouvelle visite impressionnante des manoirs de The Rock!

Nous pouvons certainement sentir ce que The Rock est en train de cuisiner, et c’est riche. Dwayne Johnson vient de débourser 27,8 millions de dollars pour un domaine à couper le souffle de Beverly Park, anciennement détenu par le comédien Paul Reiser.

Un candidat potentiel à la présidentielle, Dwayne Johnson, 48 ans, a clôturé tranquillement la résidence de six chambres et 12 salles de bains le 6 avril dans le cadre d’un accord hors marché. Le domaine ultra-privé est composé de plusieurs portes pour un accès facile dans et hors de la propriété.

Considérée comme la plus grande propriété du quartier chic de Beverly Park, et abritant des personnalités comme Denzel Washington, Eddie Murphy, Sofía Vergara, Sylvester Stallone et Rod Stewart, la structure se trouve sur un terrain plat de 3,67 acres.

Couvrant une superficie massive de 17630 pieds carrés, il comprend toutes les commodités imaginables, y compris un court de tennis, une piscine ensoleillée et un spa, une piscine intérieure, une grande salle de sport, un terrain de baseball, une salle de musique avec un studio d’enregistrement, une salle de cinéma et un ascenseur.