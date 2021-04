Côte d’Ivoire : après la musique, Claire Bahi s’est lancée dans une autre activité

L’histoire de la chanteuse ivoirienne, Claire Bahi, est connue de tous. Après avoir fait les beaux jours du Couper décaler, l’artiste a décidé de tourner le dos à ce genre musical qui l’a révélée au grand public, afin de se consacrer désormais à la musique religieuse chrétienne.

Une décision prise juste après le décès brusque de son ami Ange Didier Houon alias DJ Arafat. L’ex Première dame du Couper décaler, aujourd’hui chantre de l’Eternel, est devenue une personne nouvelle. Les tenues sexy, les coiffures extravagantes, les virées nocturnes et bien d’autres choses sont désormais bannies de sa vie.

Dans une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, Claire Bahi faisait des révélations très surprenantes sur son ancienne vie d’artiste Couper décaler.

«Le monde dans lequel je suis quittée, était un monde virtuel… La plupart de ce qu’on vivait était inventé pour plaire… Le Seigneur m’a libérée de cette prison qui fait que je ne suis plus obligée de mentir», avait-elle déclaré.

Avant de poursuivre: «La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur», s’est-elle confessée.

Mais, même chrétienne aujourd’hui, Claire Bahi continue de multiplier les entrées d’argent; et ce, de manière décente. En effet, l’ex première dame du Couper décaler a récemment procédé à l’ouverture d’une boutique de vêtements pour enfants qu’elle a baptisée »Ciel et grâce boutique».

«Les enfants et moi, c’est une histoire d’amour. Mon frère Arafat m’avait surnommé »bonbon des enfants». Penser aux enfants, c’est penser à Dieu. Vous avez dans cette boutique, des vêtements fashion pour enfants qui sont de très bonne qualité. Ce n’est pas parce qu’on est chrétien, qu’on ne peut pas être fashion», a indiqué Claire Bahi.