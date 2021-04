Côte d’Ivoire : Apoutchou demande à Emma Lohoues de l’épouser et lui promet d’être un milliardaire dans 10 ans

Emma Lohoues, l’unité de mesure, l’une des plus belles femmes de la Côte d’Ivoire ne laisse personne indifférent avec sa beauté et ses courbes.

En effet, invitée au mariage de Coco Émilia, biscuit de mer ce 10 avril. L’influenceuse business-woman n’a pas manquée de partager son quotidien avec ses fans et la toile en postant certaines photos d’elle au mariage.

Saisissant la balle au bond, le blogueur et influenceur Apoutchou national n’a pas manqué de lui déclarer sa flamme, à Emma Lohoues sur sa page officielle. Le sachant moins âgé et moins fortuné qu’elle, il n’a pas manqué de brandir le fameux adage qui dit que l’amour n’a pas d’âge et même de promettre à l’unité de mesure que très prochainement (dans 10 ans il serait milliardaire).

Après avoir fini de regarder les photos du mariage de Coco Émilia, une seule chose m’est venue en tête.

Veux-tu m’épouser Emma lolo ?

J’ai 30 ans « Mais comme tu le sais en amour il n’y a pas d’âge . j’ai plus de 27.000€ dans mon compte a la banque Caisse d’épargne et je te promets que dans 10 ans, par la grâce de Dieu je serai milliardaire amen 🙏🏽 🔥 Je jure de t’aimer te chérir et de prendre soins de toi Jusqu’à ce que la mort nous sépare à mes yeux Aucune femme ne t’arrive à la cheville tu remplis mon Coeur de joie mon bb je t’aime oh 😟  Je suis en attente d’une réponse ❤️🦾💣 accélérons c’est de ça qu’il s’agit ❤️🔥 Je vais arrêter direct si tu acceptes 🧐☑️

Cette énième déclaration à Emma Lohoues, intervient après celle du rappeur Guinéen Mabdi et certainement d’autres anonymes qu’on ne connaît pas ou qui voudraient être dans l’ombre.

Mais rappelons qu’un jour dans son direct Apoutchou avait déclaré sa flamme, à Eunice au cas où Tenor jouerait aux zouaves. Emma, nous attendons votre réponse, ne le faites pas attendre comme pour Mabdi.