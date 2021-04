Corps humain : le premier cas de triple pénis a été détecté chez l’Homme (photo)

Un rapport de cas publié il y a quelques jours révèle qu’un enfant est né avec trois pénis en Irak l’année dernière, une première dans l’histoire médicale, rapportait le New York Post le 2 avril.

«À notre connaissance, il s’agit du premier cas rapporté de triple pénis ou triphalie», écrit le Dr Shakir Saleem Jabali dans une étude sur le cas unique de ce petit garçon à trois membres publiée dans l’International Journal of Surgery Case Reports.

Originaire de Dahuk, au Kurdistan irakien, le bébé de trois mois avait été amené à l’hôpital par ses parents pour un gonflement du scrotum.

Lorsque les médecins l’ont examiné, ils ont constaté qu’il avait deux autres pénis qui émergeaient. L’un sortait près de la racine de son pénis primaire, tandis que l’autre était situé sous le scrotum.

La cause de cette malformation est toujours inconnue car l’enfant n’a pas été exposé à des médicaments dans l’utérus, et il n’y avait pas d’anomalie génétique dans ses antécédents familiaux. Non fonctionnels, les deux pénis en trop lui ont été retirés lors d’une chirurgie.