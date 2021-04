Coronavirus : testé négatif au Covid-19 au Bénin, voici le résultat du test de Jodel Dossou en France

Après le malheur en Sierra Leone, Jodel Dossou est retourné dans son club de Clermont et a été testé de manière retentissante ce vendredi. Le résultat, comme la situation au Bénin le jeudi, est revenu à des chiffres négatifs.

Les ligues 1 et 2 françaises reprennent les matches ce week-end, un défi de taille pour nos joueurs internationaux et leurs clubs respectifs. Dans la compétition d’escalade, Cédric Hountondji et Jodel Dossou affronteront demain le Chamois Niortais après avoir perdu contre le Nancy FC la veille.