Confidences : «J’aime ma chérie mais elle n’arrive pas à me satisfaire. Que faire ?»

Un soir, après une longue journée, j’ai décidé de sortir me balader avec mon chien mycki aux environs de 18H45. Après avoir parcouru quelques mètres, nous avons croisé un chien qui mangeait dans une poubelle non loin de là.

Comme tout ceux qui élèvent des chiens le savent, lorsque deux mâles se croisent il n’est pas rare de les voir se bagarrer ou aboyer avant de se quitter et cela n’a pas manqué avec mon chien et l’autre chien inconnu.

En voyant les chiens se battre, un trio de jeunes filles qui passaient par là a été prise de peur et s’est rapproché de moi en espérant être en sécurité.

«On a peur des chiens là ooh mon frère» «n’ayez pas peur c’est mon chien il ne vous fera rien» «Tu viens nous accompagner s’il te plaît» «Pas de problème je vous laisse devant.»

Après les avoir raccompagnés plus loin, l’une d’entre elles a accepté de me laisser son numéro : Éliane, une jeune fille mince au teint bien sirré. Moi qui étais prêt a donner une bonne correction a mon chien pour ce qui étais arrivé, j’étais plutôt ravi d’avoir décroché un numéro grâce a lui et c’est tout heureux que je suis rentré a la maison.

Après plusieurs appels, visites et cadeaux, je m’étais suffisamment rapproché d’Éliane jusqu’au point où elle a accepté de venir passer une soirée avec moi. À son arrivée, je l’ai installé dans ma petite entrée couchée et je lui ai offert une petite boisson qu’elle n’a pas manqué d’apprécier.

Ce soir-là, nous nous sommes connu intimement pour la première fois et chacun avait le souci d’être à la hauteur des attentes de l’autre. Deux semaines après, elle est revenue à la maison et a passé la nuit avec moi avant de repartir le lendemain pour le campement parce que c’était les vacances.

Éliane me plaît bien à cause de son comportement et je veux rester avec elle jusqu’au mariage mais un problème se pose : Elle n’arrive pas à me satisfaire sexuellement et après chacun de nos rapports, je finissais frustré. A peine le premier coup étais achevé qu’elle me chuchotait a l’oreille «Je suis fatiguée».

Face à cette situation, j’ai décidé de trouver une solution pour ne pas avoir à la quitter mais je n’en trouve aucune. Si je m’obstine à demeurer avec elle, pourrais je lui rester fidèle vue que j’avais toujours des envies même quand on venais de sortir ensemble. Et si je décide d’arrêter, cette raison est elle suffisante ?

J’ai besoin de vos conseils et suggestions s’il vous plaît. Cette histoire est réelle et a été partagée par une personne en quête de conseils qui souhaite garder l’anonymat