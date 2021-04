«Comment j’ai perdu ma grossesse gémellaire», l’actrice nigériane Adesua Etomi

L’actrice nigériane populaire, Adesua Etomi-Wellington, a révélé qu’elle était enceinte de jumeaux mais qu’elle a fait une fausse couche.

La délectable actrice et épouse du chanteur as, Banky W, a fait cette révélation lors d’une conversation au Waterbrook Studio tout en partageant le témoignage de la bonté de Dieu dans leur vie.

Elle a déclaré que lorsque les médecins lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas trouver le rythme cardiaque des enfants, elle a d’abord ri, mais en rentrant à la maison, elle s’est effondrée et a commencé à pleurer.

«Nous sommes tombées enceintes de jumeaux et nous étions allées pour les scans et nous avions vu les battements de cœur. À ce stade, très peu de gens savent quand cela s’est produit. Chaque rapport que vous avez entendu est un mensonge parce que personne ne savait quand cela s’est produit. Nous avons vu le rythme cardiaque et tout allait bien.

«Lors d’un contrôle de routine, nous sommes retournés à l’hôpital pour un scanner et je viens de voir le visage du médecin – vous savez quand quelque chose ne va pas; parfois vous pouvez le dire. Le médecin était en train de scanner et j’ai demandé «qu’est-ce qui ne va pas?

«J’ai regardé le visage de l’infirmière et elle avait l’air un peu drôle aussi. J’ai demandé ce qui n’allait pas et elle a dit: «Adesua, je cherche le rythme cardiaque. J’ai demandé, “pour deux d’entre eux?” Et elle a dit oui. En fait, je ne vais pas mentir, j’ai commencé à rire parce que cela n’avait aucun sens pour moi. Je me suis dit: “ Qu’est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas trouver le rythme cardiaque des deux? Elle a dit oui’. Banky n’était pas à la maison à ce moment-là, alors je suis rentré chez moi et je me souviens avoir été dans notre salon. Quand j’étais à l’hôpital, je riais; J’étais comme «Dieu sait».

Adesua a poursuivi: «Quand je suis rentré chez moi, je me suis littéralement effondré sur le sol et j’ai pleuré. Pleurer n’est pas la même chose que pleurer. Les lamentations sont un gémissement profond dans votre poitrine. C’est comme une noix dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Je partage cela parce que beaucoup de femmes vivent cela mais personne n’en parle parce que c’est presque une honte pour une raison quelconque et je ne sais pas pourquoi, parce que vous ne contrôlez pas votre corps; vous ne vous créez pas.

«Je veux saluer toutes les femmes qui ont subi une FIV. Je sais ce que tu as traversé. J’ai des veines dans ma main qui ne fonctionnent plus; ils sont tellement traumatisés que vous ne pouvez pas en extraire du sang. La FIV est une chose très exigeante – émotionnellement et physiquement sur votre corps, mentalement, c’est très difficile.

«C’était très difficile; c’était très dur. Je le traversais en passant par le fait que j’entendrai chaque jour une rumeur ou une autre. Certains ont dit que j’étais stérile, certains ont dit que mon mari était impuissant ou que j’avais fait quelque chose dans mon ventre. C’était très dur, mais je dis cela parce que j’ai promis à Dieu que je le ferais et il n’y a rien que quiconque puisse faire pour me faire taire au sujet de la bonté de Dieu.

«C’est drôle comment nous pouvons accepter que les autres organes aient besoin d’aide; vous pouvez obtenir une transplantation cardiaque, vous pouvez obtenir de l’aide pour vos reins, mais en ce qui concerne les organes reproducteurs, c’est comme un sujet sale dont personne ne veut parler. Je pense qu’il est vraiment important d’en parler.

Adesua a ajouté qu’après avoir subi la fausse couche, elle et son mari ont décidé qu’au cours de ce week-end, ils allaient prier parce qu’ils croyaient que Dieu ne pouvait rien faire.