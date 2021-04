Clara Morgane : ultra sexy, l’animatrice a sorti le grand jeu pour teaser son cabaret en streaming !

Clara Morgane a fait le bonheur de ses abonnés. Via sa story Instagram, la star a dévoilé un cliché d’elle très affriolant pour teaser son cabaret qui sera bientôt disponible en streaming.

Ses admirateurs pourront prochainement admirer son show ultra sexy de chez eux. Eh oui, la femme d’affaires va proposer ce samedi 17 avril son spectacle en streaming. Pour en faire la promo, elle a donc publié aujourd’hui cet incroyable cliché.

Face caméra, Clara Morgane a été immortalisée avec cette tenue scintillante qui met en valeur ses courbes de rêve. Un petit avant-goût pour ses fans. Artiste polyvalente, il y a fort à parier que la meneuse de revue a réservé d’innombrables surprises à ses spectateurs !

Pour «Europe 1» en ce début de semaine, la femme d’affaires s’est d’ailleurs confiée sur son show qui se promet d’être ultra sensuel et très glamour. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

«Il y a plein d’artistes supers ! Cette fois-ci, on a des guests et on a la chance d’avoir Fabien Olicard, qui est un des plus grands mentalistes français», a confié la star face à Anne Roumanoff.

La jolie blonde a aussi promis des «danseurs, des chanteuses à voix, des pole-danseuses, des effeuilleuses burlesques». Mais aussi «des humoristes». La classe !

«On avait envie d’essayer d’amener un peu de paillettes dans cette vie particulière, en plus de proposer le cabaret en streaming», a assuré Clara Morgane non sans fierté. Pari réussi ! Et on a hâte de découvrir demain son cabaret en ligne. Pas vous ?