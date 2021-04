Clara Morgane : l’animatrice dévoile sa dernière lingerie ultra sexy et enflamme la toile

La petite amie du footballeur Georgina Rodríguez joue dans un nouveau projet sur Netflix qui a déjà commencé le tournage, regardez-le!

Georgina Rodríguez jouera dans sa propre émission de télé-réalité sur Netflix pour dire aux caméras à quoi ressemble sa vie quotidienne. La plateforme de télévision a indiqué que l’idée est de montrer «un portrait profond et émotionnel de la femme derrière les photos, les histoires et les gros titres».

Le partenaire de Cristiano Ronaldo, qui vit à Turin avec le footballeur, dévoilera sous les projecteurs tous les aspects de sa vie, de la partie la plus publique et la plus connue à la plus personnelle, selon la chaîne.

Le tournage a commencé il y a quelques semaines, mais de nombreux détails sur le projet ou la date de sa sortie ne sont pas encore connus.

On ne sait pas non plus si le programme mettra en vedette la présence de Cristiano Ronaldo, mais il est probable que Georgina Rodríguez passera en revue son passé et comment elle a rencontré le footballeur lorsqu’il travaillait comme commis dans un magasin Gucci à Madrid en 2016.

Le mannequin et influenceur, qui compte plus de 24 millions de followers sur les réseaux, a dévoilé son nouveau projet sur son profil Instagram. «Félicitations chérie! Très fier de toi!» A commenté le joueur de la Juventus dans la publication.