Clara Morgane : la star s’est dévoilée en tenue sexy dans les rues de Paris. Et c’est ultra sexy !

Clara Morgane a décidé de rendre hommage à Paris d’une manière très particulière ! En effet, la top s’est affichée en tenue de cabaret sexy au pied de la Tour Eiffel ! On vous laisse découvrir le résultat dans la suite de l’article !

Vendredi, Clara Morgane a d’ailleurs fait le buzz avec sa dernière photo Instagram. La star a décidé de rendre hommage à Paris et de donner de la force aux Parisiens avant le confinement !

La Top a donc pris la pose en tenue de cabaret sexy au pied de la Tour Eiffel. Incroyable. Clara Morgane s’est rendue au pied de la Tour Eiffel pour rendre hommage à la capitale. Mais attention ! La star n’a pas choisi n’importe quelle tenue pour sa petite balade touristique.

En effet, la blonde sulfureuse s’affiche dans un look très osé qui rappelle son cabaret ! Nous pouvons la découvrir en corset et en collant sur au beau milieu de la rue. Incroyable ! Clara Morgane va encore plus loin et s’affiche presque seins nus avec des caches-tétons. De quoi faire grimper la température en plein Paris !

La jeune femme pose comme une vraie star de cabaret et dévoile alors ses atouts sans complexe. Entre sa taille fine, sa poitrine généreuse et ses belles jambes galbées, la star réunis tous les ingrédients pour faire craquer ses abonnés !

Clara Morgane profite aussi de ce moment très sexy pour rendre hommage aux Parisiens qui doivent une nouvelle fois se confiner. Elle écrit en légende : «Paris je t’aime. Je pense à toi…».

Cette jolie déclaration a fait l’effet d’une bombe sur la Toile. Et les internautes sont plus de 13 000 à liker ce cliché explosif ! Mais ce n’est pas tout ! Clara Morgane a aussi eu le droit à des centaines de compliments de la part de sa communauté.

«Tu es absolument magnifique», «Plus belle que la Tour Eiffel», «Canon», «Clara tu es incroyable». Pas de doute : la top a donc mis tout le monde d’accord avec ce cliché !