Clara Morgane : la star a craqué pour un body entièrement transparent, et c’est torride !

Attention les yeux, Kylie Jenner a encore frappé. Sur Instagram ce mardi 20 avril, la maman de Stormi a pris la pose en sous-vêtements. Une apparition divine pour les internautes, qui ont rivalisé de déclarations enflammées dans les commentaires.

Voluptueuses, pulpeuses et sexy. Les adjectifs ne manquent pas pour définir les femmes de la famille Kardashian. Pas pudiques pour un sou, Kim, Khloe, Kourtney, Kylie et Kendall n’hésitent jamais à dévoiler leurs courbes sur les réseaux sociaux et récoltent à chaque fois tout les suffrages.

Il faut dire que les filles de Kris Jenner savent comment mettre leurs atouts en avant. Et il y en a deux particulièrement qui se taillent la part du lion : Kim Kardashian et Kylie Jenner. Maman de quatre enfants, celle qui est en instance de divorce fait tourner les têtes des internautes depuis des années grâce à ses célèbres fesses.

Avec 226 millions d’abonnés sur Instagram, Kylie Jenner devance sa grande soeur Kim, qui en compte 215 millions. A chacune des apparitions de la maman de Stormi, les internautes sont des milliers à réagir devant ses clichés.

«Tu es fabuleuse»

Après avoir pris la pose dans un minuscule bikini rose il y a quelques jours, la petite soeur de Kendall a décidé d’apparaître en sous-vêtements sur Instagram ce mardi 20 avril.

Dans un soutien-gorge noir et en string couleur chair, la star a dévoilé ses formes parfaites. Et puisque deux photos valent mieux qu’une, la star de la famille Kardashian a posté un second cliché, n’hésitant pas à minauder face à l’objectif.

Deux apparitions qui ont fait flancher les internautes, toujours friands des clichés sexy de Kylie Jenner. Au milieu des près de 8 millions de likes, les abonnés de Kylie Jenner n’ont pas hésité à lui déclarer leur amour.

«Trop sexy, Nous t’aimons, Ma femme, Maître, apprends-moi à faire des selfies comme les tiens, Tu es fabuleuse», ont-ils été nombreux à réagir. Comme d’habitude, Kylie Jenner a encore une fois mis tout le monde d’accord.