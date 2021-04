Clara Morgane : la bombe a dévoilé une superbe photo d’elle en soutien-gorge !

C’est le grand jour pour Clara Morgane ! En effet, la star va enfin retrouver son public et présenter son cabaret virtuel en direct ! Elle a donc sorti le grand jeu en s’affichant en soutien-gorge sexy spécialement pour l’occasion !

Clara Morgane n’a pas perdu ses bonnes habitudes pendant le confinement ! En effet, la star refuse d’oublier ses fans malgré les restrictions sanitaires. Elle se donne donc à fond pour rester en contact avec eux malgré la distance !

L’ancienne candidate de télé réalité est très active sur Instagram. Elle partage chaque jour de nombreux clichés sexy pour embarquer ses admirateurs dans son univers glamour.

Mais ce n’est pas tout ! Clara Morgane a aussi préparé quelques surprises étonnantes pour distraire la Toile en ces temps difficiles ! La blonde sulfureuse a décidé de réaliser son cabaret sexy en streaming pour garder un lien avec son public. Elle a ainsi préparé un show explosif à découvrir en direct à la maison. On adore !

Clara Morgane se donne à fond pour la promo de son spectacle nouvelle génération. Elle vient d’ailleurs de partager un cliché torride pour fêter la première date de son show ! De quoi rendre fous ses nombreux fans !

Ce week-end, Clara Morgane va enfin retrouver son équipe pour présenter son premier show en direct ! La bombe a donc partagé la bonne nouvelle sur sa page Instagram !

«C’est le jour J ! Je suis prête pour le Palace César, et les répétitions du spectacle de ce soir !» Vous pouvez encore réserver votre place pour le streaming ! (spectacle de cabaret à voir depuis chez vous)».

Selon mcetv.fr, la bombe est très excitée à l’idée de retrouver son public. Elle a donc sorti le grand jeu pour cette journée exceptionnelle. En effet, Clara Morgane accompagne son message avec un cliché torride ! Elle s’affiche en soutien-gorge noir et en pantalon très classe.

Une fois n’est pas coutume, la bombe charme ses abonnés en montrant son physique de rêve. Elle affiche sa poitrine et son ventre plat sans complexe au milieu de son appartement parisien.

Le cliché a fait l’effet d’une bombe sur Instagram. Il faut dire que Clara Morgane est rayonnante et très glamour pour la promo de son nouveau cabaret. La it girl récolte d’ailleurs plus de 21 000 j’aimes sous sa publication. Et les internautes sont tous unanimes : ce look lui va à ravir !

Les fans Clara Morgane sont aussi très impatients de pouvoir retrouver le spectacle de leur idole. Comme quoi, la bombe a réussi son pari en adaptant son cabaret !

L’ancienne candidate de DALS risque donc de connaitre un joli succès avec ce nouveau projet. Et son cabaret sexy va encore battre des records d’audience en ligne.