Chrissy Teigen : la star a décidé de tirer un trait sur les régimes draconiens

Chrissy Teigen en a marre des régimes. Le mannequin a effectivement révélé au magazine People qu’elle en est arrivée à un stade de sa vie où il est plus important à ses yeux d’aimer ce qu’elle mange que de garder la ligne.

«J’ai jeté tout ça par la fenêtre» a-t-elle expliqué. «Je pense qu’il est temps pour moi d’aimer ce que je mange. Je mange quand j’ai envie de manger. Car si je ne fais pas ça, je perds la tête. Je donne la priorité à mon esprit plutôt qu’à mon corps. Si ça me rend heureuse et que je me sens bien, alors je le mange.»

Chrissy affirme également que cette nouvelle philosophie l’aide à préserver sa santé mentale. «J’ai passé tant d’années à compter les calories» a-t-elle ajouté.

«À préparer mes séances de sport, et à essayer de trouver quelle était la meilleure façon pour moi de rester en forme. Maintenant je sais que c’est en jouant avec mes enfants.»

Par ailleurs, l’épouse de John Legend a récemment admis qu’elle n’était pas contre l’idée d’avoir plus de bambins avec son mari. Elle a effectivement admis qu’elle ne peut pas imaginer vivre sans ses enfants et serait tout à fait prête à en avoir plus de deux.

S’exprimant dans les colonnes du magazine People, la star a déclaré : «Je ne peux pas imaginer vivre sans mes enfants. Je ne peux pas. Et je ne peux pas imaginer une vie sans avoir plus d’enfants, pour être honnête, donc on verra!»

Le mannequin de 35 ans a enduré une tragique fausse couche il y a quelques mois, toutefois elle veut s’assurer de ne jamais oublier le petit Jack en gardant ses cendres enterrées sous un arbre que son mari et elle ont planté chez eux.

«Je voulais le garder auprès de moi en ayant ses cendres sous un arbre chez nous. Il n’était pas juste un moment passager» a-t-elle confié. «Il était réel à nos yeux et nous l’aimions.»