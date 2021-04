Chrissy Teigen avoue : «Je ne peux pas imaginer vivre sans mes enfants»

Déjà maman de deux bambins, Miles et Luna, Chrissy Teigen ne dit pas non à l’idée d’avoir d’autres enfants un jour. L’épouse du chanteur John Legend a effectivement admis qu’elle ne peut pas imaginer vivre sans ses enfants et serait tout à fait prête à en avoir plus de deux.

S’exprimant dans les colonnes du magazine People, la star a déclaré : «Je ne peux pas imaginer vivre sans mes enfants. Je ne peux pas. Et je ne peux pas imaginer une vie sans avoir plus d’enfants, pour être honnête, donc on verra!»

Le mannequin de 35 ans a enduré une tragique fausse couche il y a quelques mois, toutefois elle veut s’assurer de ne jamais oublier le petit Jack en gardant ses cendres enterrées sous un arbre que son mari et elle ont planté chez eux.

«Je voulais le garder auprès de moi en ayant ses cendres sous un arbre chez nous. Il n’était pas juste un moment passager» a-t-elle confié. «Il était réel à nos yeux et nous l’aimions.»

Récemment, Chrissy a décidé de quitter Twitter car elle ne pouvait plus supporter les commentaires négatifs de certains internautes.

Elle a écrit à ses 13,7 millions d’abonnés : «Hey. Pendant 10 ans, vous avez fait partie de mon monde et je vous dois tellement de choses. Je vous considère vraiment tous comme mes amis. Mais je pense qu’il est temps pour moi de vous dire au revoir. Malheureusement, cela ne m’offre plus de positivité et me donne trop de négativité et je pense qu’il faut que j’arrête.»