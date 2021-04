Chris Hemsworth : l’acteur attribue à sa femme Elsa Pataky son évolution de style

«Mon style a changé en raison de meilleures influences autour de moi», a admis Chris Hemsworth à propos de sa femme Elsa Pataky.

Que ce soit sur un tapis rouge ou dans une légende sur Instagram, Chris Hemsworth fait toujours savoir aux fans à quel point il aime sa femme de plus d’une décennie, Elsa Pataky.

Maintenant, il exprime non seulement son adoration pour son partenaire, mais admet qu’une grande partie de son évolution personnelle dans le jeu de la mode est due à son autre moitié.

Dans une récente interview avec Telegraph UK, l’acteur Avengers: Endgame remercie sa femme d’avoir contribué à sa transformation de style. Lorsqu’on lui a demandé comment son style a évolué au fil des ans, Chris Hemsworth a déclaré: «Mon style a changé en raison de meilleures influences autour de moi, que ce soit ma femme ou un styliste»

«En repensant à mes jours à domicile et à l’extérieur, il y a donc 17 ans, il y avait beaucoup de jeans boot-leg», a-t-il dit lorsqu’on l’interroge sur les crimes antérieurs contre la mode. «Je me souviens avoir cherché activement des fusées éclairantes et non des skinnies. Cela me fait rire de penser à quel point j’étais convaincu.»

En ce qui concerne les autres étapes de sa routine de toilettage, Esla Pataky y contribue également. Bien que Chris Hemsworth n’ait pas de routine de soins de la peau élaborée, il essaie de mieux utiliser des produits pour lutter contre le vieillissement et les dommages causés par le soleil.

«J’utilise le parfum Boss Bottled, puis la crème hydratante que ma femme a sur l’étagère», explique-t-il à propos de sa routine quotidienne.

«Je dois me rappeler de le faire, car je commence à voir tous les dégâts du soleil causés par le surf. Et je fais le sauna, puis le bain de congélation pour un énorme pic d’endorphines.»