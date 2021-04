Chistina Milian : la belle dévoile son énorme baby bump dans une robe fleurie !

Christina Milian et M Pokora accueilleront bientôt leur deuxième enfant au sein de leur foyer. À mesure que les mois passent, le ventre de la chanteuse s’arrondit de plus en plus.

Fière de son corps de grossesse, Christina n’hésite donc pas à le montrer sous toutes les coutures. En lingerie, en nuisette, dans une robe ample… Son baby bump est partout avec elle.

L’épouse de M Pokora profite d’être enceinte pour prendre soin d’elle. Dans quelques mois, Christina Milian donnera donc naissance à son troisième enfant. Après avoir donné naissance au petit Isaiah, le 20 janvier 2020, la jeune femme accueillera son deuxième enfant issu de sa relation avec M Pokora.

Il y a quelques heures, La jolie brune a partagé une nouvelle photo de son baby bump. Sur le cliché en question, la jeuen femme pose assise, dans une sublime robe fleurie. «Je profite de chaque seconde de ces jolies formes avant qu’elle ne disparaisse», a écrit Christina Milian en guise de légende. Résultat, 260 000 Likes en quelques heures seulement.

En attendant d’accueillir son bébé dont elle veut taire le sexe pour le moment, la jeune femme poste pléthore de photos et vidéos de son ventre sur Instagram. Christina Milian a donc notamment posté des photos sexy en lingerie. Bien qu’enceinte, la femme de M Pokora ne recule devant rien lorsqu’il s’agit de plaire à ses fans.

Selon mcetv.fr, du haut de ses 39 ans, la future maman a donc posé pour la marque Savage X Fenty, créée par Rihanna. Assise sur un lit, vêtue d’un soutien-gorge et d’une culotte bleue, Christina fait grimper la température. La jeune femme qui totalise plus de 6 millions de followers sur Instagram a fait de son ventre une véritable œuvre d’art. Et ses fans en redemandent.

Bien qu’enceinte de plusieurs mois, Christina Milian continue donc de travailler et effectuer des tâches de la vie de tous les jours. Le 15 avril dernier, la jeune femme a été aperçue en train de faire de l’essence à Los Angeles.

Pour le moment, Christina ne veut pas dévoiler le sexe de son deuxième bébé. Connaissant la jeune femme, elle fera une annonce grandiose sur Instagram, à l’occasion d’une baby shower.

Dans quelques mois, Isaiah et sa fille Violet vont donc accueillir une nouvelle personne à la maison. D’après certaines sources, la chambre du bébé est déjà fin prête. Reste donc à savoir en quelle couleur peindre les murs. Plutôt rose ou bleus ?