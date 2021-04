Chioma supprime les images IG de Davido et alimente la rumeur de rupture

Le drame entre la pop star, David Adeleke, mieux connu sous le nom de Davido, et sa fiancée et mère de son fils, Chioma Rowland, alias Chef Chi, a continué de faire vibrer les langues sur Internet et hors ligne.

Vendredi, le chef Chi a pratiquement supprimé toutes les photos de son enfant, le papa d’Ifeanyi, Davido, de sa page Instagram, ne laissant qu’une seule affichant le patron de DMW avec leur fils. Cela vient au milieu des spéculations selon lesquelles la relation entre le couple n’est plus aussi rose qu’elle l’était.

Rappelons qu’en 2020, le duo s’était «désabonné» sur Instagram et que cette action a généré un tourbillon de réactions. Cependant, ils ont repris plus tard «se suivre», ce qui a fait supposer que le «désabonnement» était un coup de publicité.

Au cours de la semaine, une photo de Davido embrassant un mannequin américain sur Instagram, Mya Yafai, était devenue virale.

Depuis des mois maintenant, Davido aurait été en couple avec Yafai et différentes photos des deux ensemble sont devenues virales sur Internet. Le mannequin aurait passé les vacances de Noël et du Nouvel An avec Davido au Nigeria et au Ghana. Le duo a également été vu se tenant la main dans une maison de plage en février.

Davido et Chioma étaient censés se marier en 2020, bien que la pandémie COVID-19 ait sabordé leurs plans. C’était après une cérémonie officielle d’introduction entre les deux familles en septembre 2019. Mais, dans une interview à la fin de 2020, Davido a soutenu que leur mariage aurait lieu cette année.

Pendant ce temps, les fans ont continué à faire plusieurs commentaires sur l’action de Chioma de supprimer les photos de Davido.

Un adepte, @nas_manny a écrit: «Chioma ne mérite pas tout cela. Après l’avoir montrée au monde entier, il a décidé de la traiter comme une poubelle et a utilisé le COVID-19 comme excuse pour ne pas continuer leur mariage.

@isabella_linda_ovi a écrit: «J’aime son processus de guérison. Supprimez-les et passez à autre chose.» @kenechuwkwu a ajouté: «Mais qu’attendait-elle d’un homme qui a eu deux bébés mères avant elle? Les Nigérianes peuvent tolérer les ordures à cause de l’argent…»

@philips_becky a écrit: «Mesdames, chaque fois que vous entendez Assurance, demandez s’il s’agit d’une assurance à vie ou à court terme, car seul Dieu peut donner une assurance éternelle.»