Cher révèle comment elle a aidé à sauver «l’éléphant le plus solitaire du monde» le jour de la Terre

Cher a dit qu’elle reviendrait finalement pour visiter Kaavan, l’éléphant. Elle a cofondé une organisation caritative internationale, Free The Wild, avec Cowne et sa femme, Gina Nelthorpe-Cowne, pour sauver d’autres animaux en détresse. En savoir plus sur l’histoire!

Le voyage de quatre ans de Cher pour aider à sauver un éléphant maltraité d’un zoo pakistanais est documenté dans «Cher & The Loneliest Elephant» maintenant sur Paramount + et en première le 19 mai sur Smithsonian Channel.

L’émission spéciale suit les efforts de la chanteuse / actrice emblématique pour sauver Kaavan, un éléphant de 37 ans enchaîné à un mur, seul, dans un zoo d’Islamabad dans des conditions sordides.

Son compagnon, Saheli, est décédé en 2012 des suites de la gangrène causée par les chaînes sur ses jambes, provoquant des va-et-vient de Kaavan à cause du stress et de l’anxiété.

Le sort de Kaavan a été porté à l’attention du Cher en 2016 grâce aux efforts de la défenseure des droits des animaux Anika Sleem, qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux #FreeKaavan qui a rapidement gagné du terrain.

«Ma première pensée a été: ‘Je ne pourrai rien faire [pour aider Kaavan]; Je suis juste un artiste et il est à Islamabad et il y a une pandémie. Je me sentais désespéré, mais je me suis souvenu d’un ami que j’ai rencontré au Qatar, le manager de Bob Geldof [musicien / activiste], Mark Cowne, et je l’ai juste appelé.»

«J’ai dit quelque chose de vraiment stupide comme: ‘Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais nous avons roulé ensemble dans une voiture et je sais que vous avez sauvé des éléphants en Afrique. Pouvez-vous m’aider? ‘ Je veux sauver un éléphant au Pakistan.»

Cowne a contacté le groupe de défense des animaux Four Paws International. Dirigés par le vétérinaire expérimenté, le Dr Amir Khalil, ils ont été chargés de transporter Kaavan d’Islamabad à un sanctuaire animalier de 30 000 acres au Cambodge.

C’était risqué, puisque Kaavan était à Musth, une condition périodique dans laquelle la testostérone des éléphants mâles augmente considérablement, provoquant un comportement agressif.

Cela nécessitait également un conteneur spécialement construit que Kaavan devait être formé pour entrer afin qu’il puisse faire le voyage aérien de sept heures vers le Cambodge.

Cher, quant à lui, s’est envolé avec un petit agent de sécurité pour rencontrer Kaavan à Islamabad, puis s’est rendu au Cambodge pour l’accueillir au sanctuaire.

Le voyage de Kaavan au Cambodge s’est déroulé sans incident et il va maintenant passer (en trois étapes) à la vie dans son habitat naturel, en liberté et entouré d’autres éléphants.