Charlotte Dipanda : accusée d’être lesbienne, la chanteuse réagit…

Invitée à l’émission Couleurs Tropicales de Claudy Siar sur RFI le 25 mars dernier, la diva est revenue sur cet épisode particulièrement difficile de sa vie. Elle explique avoir puisé dans la foi pour ne pas douter d’elle.

Charlotte Dipanda a clairement dit que c’était une rumeur infondée. Elle a fait comprendre qu’elle n’est pas lesbienne. «J’ai été attaquée par des rumeurs médiatiques infondées qui ont été très nocives pour ma famille. On m’a beaucoup insultée. Dans ces moments difficiles, j’ai puisé dans la foi pour ne pas douter de moi», a-t-elle déclaré à notre confrère RFI, le 25 mars 2021 au cours du programme «Couleurs Tropicales».

Charlotte Dipanda s’est également exprimée sur son nouvel album dont l’une des chansons phares est intitulée «L’ombre d’une autre». Dans cette chanson, elle évoque les difficiles conditions des femmes qui doivent composer avec les humiliations conjugales et l’adultère au sein du foyer.

«C’est un sujet tabou en Afrique qui ne doit plus l’être. C’est récurrent et ça ne doit surtout pas être considéré comme la norme. Cela crée des dégâts psychologiques énormes car on interdit à la femme de se plaindre et de dire sa souffrance. Cela remet en question la place de la femme dans notre société. Je voulais aborder ce thème pour pousser à y réfléchir. Ce n’est pas une situation qui doit être subie et taboue», a-t-elle déclaré.

Pour Charlotte Dipanda aucune femme ne doit accepter de vivre dans l’ombre d’une autre.