Cette mère enceinte a deux emplois pour subvenir aux besoins de sa famille jusqu’à ce que son patron agisse

La vie peut être difficile et subvenir aux besoins de sa famille très compliqué. C’est ce qu’a vécu cette femme enceinte, maman de jumeaux de 8 ans. Elle ne voyait pas le bout du tunnel jusqu’à ce que son patron l’aide.

Tami Forbes n’arrivait presque pas à joindre les deux bouts. Et pourtant elle travaillait, avait deux emplois et faisait de son mieux. Elle travaillait le jour dans une pâtisserie pour environ 1000 euros par mois et la nuit comme serveuse dans un bar.

Enceinte, elle allait en plus devoir préparer son accouchement et l’arrivée d’un bébé et prendre un congé maternité, sans solde aux États-Unis. Elle était épuisée, perdait espoir et c’est finalement grâce à son employeur qu’elle a réussi à s’en sortir comme l’indique DailyNews.

Marcus Lemon, son patron, lui a en effet offert six mois de salaire : «J’ai besoin de votre aide avant que vous ne partiez. Nous avons besoin de vous. Pour vous calmer, je veux vous donner de l’argent. Je vous paierai six mois de salaire».

Et lorsqu’elle est revenue de son congé maternité, son patron lui a proposé de gérer le magasin avec une belle augmentation à la clé afin qu’elle n’ait plus à travailler la nuit. Tami Forbes a eu du mal à y croire car la générosité et la solidarité ne sont plus si fréquentes que ça.

Pourtant, la générosité est fondamentale. Cela permet d’aider les autres mais aussi de s’aider soi-même et d’être plus heureux. Nous ne sommes pas des machines et la compassion naturelle devrait être bien plus développée.