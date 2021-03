C’est chaud avec Emma Lohoues ! La star ivoirienne offre un zoom XXL de ses fesses

Ce samedi 27 Mars, Emma Lohoues a encore gâté ses fans en affichant ses courbes parfaites sur son compte Instagram. La bombe a dévoilé un shooting ultra sexy.

Les fans de Emma Lohoues vont être ravis ! La top a partagé une nouvelle série de photos sur Instagram. Et le résultat est plutôt sexy… On vous laisse découvrir !

Emma Lohoues n’a pas peur de s’afficher sur la toile ! En effet, la jolie brune adore partager des photos avec ses fans. Et cette dernière ne rate aucune occasion pour afficher son corps de rêve !

Samedi, Emma Lohoues a encore gâté sa communauté. La star prend la pose et dévoile alors ses fesses en premier plan. Cette photo sexy a fait le tour de la toile. Il faut dire que Emma Lohoues est ultra sexy ! Les internautes ont donc été nombreux à réagir sur la toile!

Comme toujours, la chanteuse fait l’unanimité ! La jolie brune a l’habitude de faire le buzz sur Instagram. Et cette dernière a encore frappé fort avec ce shooting torride !

Les internautes ne peuvent plus se passer de la star ivoirienne. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à la suivre sur Instagram. Pas de doute : la bombe n’a pas fini de nous surprendre ! On a donc hâte de découvrir ses futurs clichés ! Et vous, qu’en pensez-vous ?