«Certaines personnes pensent que je suis trop «grosse» pour être fauchée», Folorunsho Adeola

L’actrice Folorunsho Adeola, mieux connue sous le nom d’Arike Gold, a déclaré que certaines personnes avaient l’impression qu’elle était très riche.

Elle a déclaré à Sunday Scoop : «C’est vraiment drôle quand les gens pensent que l’on vaut plus que 100m N, sans savoir que l’on s’efforce encore très fort. Les gens pensent que je suis une femme riche. Certains pensent même que je suis trop «gros» pour être brisé.

«Mon oncle m’a appelé une fois pour lui acheter une voiture. Pas seulement une voiture mais aussi une voiture chère. Cependant, je n’ai pas été choqué à sa demande. C’est parce qu’il me voit dans des films et qu’il pense que j’aurais gagné beaucoup d’argent.

Gold était également en désaccord avec l’idée que les actrices étaient plus riches que les acteurs. Elle a dit: «Les actrices sont plus riches que leurs collègues masculins? Je suis totalement en désaccord avec cela. Nos collègues masculins sont également très riches mais ne font pas étalage de richesse comme nous (mesdames). Les femmes aiment naturellement se montrer. Certains de mes collègues masculins pourraient gérer des entreprises discrètes qui leur permettent de gagner de bons revenus, mais ils n’en parlent pas en ligne, donc les gens ne le savent pas. D’un autre côté, les actrices sont tournées vers les affaires. C’est pourquoi la plupart d’entre nous sommes engagés dans une entreprise ou une autre et nous en parlons. De cette façon, il semble que nous sommes plus riches et que nos collègues masculins ne font pas les choses en grand.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait abandonné Nollywood pour la mode, Adeola a déclaré: «J’ai toujours voulu être une entrepreneure de mode, mais mon amour pour le théâtre ne m’a pas laissé le temps de m’y aventurer. Je ne suis pas allé à Nollywood pour de l’argent. J’adore jouer et j’ai toujours voulu être vu à l’écran. Tout ce que je reçois de Nollywood n’est qu’une motivation pour moi de continuer à pousser. Je ne vois pas Nollywood comme une entreprise commerciale; c’est plus un passe-temps. Je me suis lancé dans les affaires parce que je voulais gagner de l’argent en dehors du théâtre. Je peux vous dire catégoriquement que ma passion pour les affaires a toujours été là, mais ma carrière d’actrice ne m’a pas laissé beaucoup de temps pour la poursuivre.