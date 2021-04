Cardi B souhaite devenir milliardaire et cite Jay-Z et Rihanna comme modèles

Cardi B veut devenir aussi riche que Rihanna. L’interprète du titre ‘Up’ – qui a une fille de deux ans prénommée Kulture avec son époux Offset – admire le chanteuse barbadienne de 33 ans mais également Jay-Z, rappeur qui est devenu homme d’affaires.

La rappeuse de 28 ans a déclaré à Stationhead : «Quand je suis arrivée dans le milieu, on m’a demandé qui j’admirais et je répondais personne car je ne comprenais pas encore ce monde. Et puis, j’ai aussi été influencée par les gens autour de moi. Maintenant que j’ai une certaine stature, je peux dire qu’une de mes plus grandes influences, c’est Rihanna. Et je ne fais pas la lèche-c**».

Elle a poursuivi : «C’est surtout car Rihanna vient des Caraïbes, là d’où viennent mes parents, et je me dis qu’elle est milliardaire. Je veux faire comme elle afin de devenir une millionnaire».

Concernant Jay-Z, elle a expliqué qu’ils venaient du même monde. Elle a confié : «Nous venons du même monde mais après il s’agit d’établir une stratégie et de serrer des mains. Il suffit d’avoir un plan».