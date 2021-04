Cardi B : la chanteuse rejette la nouvelle loi sur le blocage du porno dans l’Utah

En tant qu’ancienne danseuse et personne qui applique des thèmes torrides à ses raps, Cardi B est celle qui embrasse le côté explicite de la vie.

Le natif du Bronx a riposté au gouvernement de l’Utah au sujet d’un projet de loi anti-pornographie (HB 72) qui a été signé plus tôt en mars, ce qui restreindrait la visualisation de la pornographie avec des filtres de contenu pour adultes sur tous les nouveaux appareils mobiles et tablettes vendus dans l’État.

Cardi B n’était pas satisfaite de la nouvelle législation et a fustigé le gouvernement de l’État mardi 30 mars. Elle a évoqué l’hypocrisie observée dans l’Utah en ne condamnant pas les prétendues actions obscènes de la FLDS (Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours).

«Je respecte la religion de tout le monde, mais l’Utah restreint la pornographie et ne réglemente pas les choses dégoûtantes qui se produisent dans le FLDS», a-t-elle écrit. «Ce culte est dérangeant.»

Le jeune homme de 28 ans a poursuivi: «Je comprends cela. Je comprendrai s’ils restreignent la pornographie parce que l’État est très religieux, mais ils permettent tellement de choses dégoûtantes qu’ils prétendent faire partie de leur religion et c’est MOLESTER LES ENFANTS … Regardez-le en haut!»

Cardi B n’a pas été la seule à critiquer le projet de loi, car la star de cinéma pour adultes Cherie DeVille faisait également partie des détracteurs appelant le gouverneur à opposer son veto au projet de loi, car elle pense qu’il viole les droits du premier amendement des résidents.

Le projet de loi n’est pas aussi simple qu’une interdiction pure de la pornographie que cela puisse paraître à première vue. Selon Snopes et l’Associated Press, les téléphones et tablettes vendus dans l’État seraient initialement équipés de filtres de contenu pour adultes, mais les restrictions peuvent être désactivées par le propriétaire de l’appareil. HB 72 n’a pas non plus de date de mise en œuvre concrète pour commencer à prendre effet.